На Челябинском АЗ АЛСО провели конкурс«Лучшее рабочее место по системе 5С».

Проведенный конкурс оказал положительное влияние на сотрудников завода АЛСО, показал
стремление персонала к улучшению показателей их работы и качества выпускаемой продукции,
повысил инициативность и вовлеченность сотрудников в производственную систему
предприятия. Победителей и участников, ставших примером для всего завода, руководство
наградило дипломами и вручило им памятные подарки. Сотрудников, занявших призовые места,
поощрили денежными премиями. Благодаря активному участию и заинтересованности
сотрудников завода, направленных на постоянное улучшение, проводить конкурс «Лучшее
рабочее место по системе 5С» планируется на ежеквартальной основе
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