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На Челябинском АЗ АЛСО провели конкурс«Лучшее рабочее место по системе 5С».

24 июля, 2023 6
Проведенный конкурс оказал положительное влияние на сотрудников завода АЛСО, показал 
стремление персонала к улучшению показателей их работы и качества выпускаемой продукции, 
повысил инициативность и вовлеченность сотрудников в производственную систему 
предприятия. Победителей и участников, ставших примером для всего завода, руководство 
наградило дипломами и вручило им памятные подарки. Сотрудников, занявших призовые места, 
поощрили денежными премиями. Благодаря активному участию и заинтересованности 
сотрудников завода, направленных на постоянное улучшение, проводить конкурс «Лучшее 
рабочее место по системе 5С» планируется на ежеквартальной основе
Сайт АЗ АЛСО

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