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В 2023 году Воскресенское НПО АСТА запустит производство сильфонных редукционных клапанов АСТА Д200

24 июля, 2023 26
В компании НПО АСТА завершена разработка и осуществляется подготовка для 
испытаний промышленного сильфонного редукционного клапана серии АСТА Д200. Об 
этом сообщает пресс-служба предприятия. В конструкции данного клапана используются 
сильфоны, применяются технологии упрочнения поверхностей. Все элементы клапана 
изготавливаются исключительно из российских комплектующих, включая сильфоны, отливки 
корпуса, мембраны, уплотнения и металлические компоненты. Промышленные сильфонные 
редукционные клапаны АСТА Д200 будут запущены в производство до конца 2023 года. В 
стандартном исполнении корпус клапана будет выполнен из высокопрочного чугуна PN25 с 
максимальной температурой до 350°С.

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