В 2023 году Воскресенское НПО АСТА запустит производство сильфонных редукционных клапанов АСТА Д200

В компании НПО АСТА завершена разработка и осуществляется подготовка для
испытаний промышленного сильфонного редукционного клапана серии АСТА Д200. Об
этом сообщает пресс-служба предприятия. В конструкции данного клапана используются
сильфоны, применяются технологии упрочнения поверхностей. Все элементы клапана
изготавливаются исключительно из российских комплектующих, включая сильфоны, отливки
корпуса, мембраны, уплотнения и металлические компоненты. Промышленные сильфонные
редукционные клапаны АСТА Д200 будут запущены в производство до конца 2023 года. В
стандартном исполнении корпус клапана будет выполнен из высокопрочного чугуна PN25 с
максимальной температурой до 350°С.