Совещании с с координаторами Союза машиностроителей России предприятий и организаций города Омска состоялось на базе ОМО им. П.И. Баранова (филиал АО ОДК)

На совещании присутствовали представители более 20 ведущих предприятий машиностроения
Омской области, на которых работают более 30 тысяч сотрудников и реализуются масштабные
инвестиционные проекты. ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» также входит в состав СоюзМаш
России и всегда принимает участие в его мероприятиях, что позволяет заводу активно
обмениваться производственным опытом с другими предприятиями региона и быть в курсе
отраслевых новостей. С докладом выступил Первый заместитель Председателя ОРО
СоюзМашРоссии Владимир Нефедович Дорохин, который представил участникам информацию
о текущей деятельности «СоюзМаша», обозначил приоритетные задачи для предприятий в
рамках подготовки ко «дню машиностроения», которое состоится 24 сентября 2023 года.
Данные «Сибгазстройдеталь»