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В октябре в России планируется провести две выставки крепежа

17 июля, 2023 28
19-я Международная выставке крепёжных изделий FastTec объявила об открытии регистрации 
для посетителей. Даты проведения FastTec: 24–26 октября 2023. Место проведения: Москва, 
«Крокус Экспо», павильон № 1, зал № 4. Организатор этой выставки – MVK, независимый 
российский выставочный организатор. Одновременно с выставкой FastTec пройдут шесть 
промышленных выставок. Ранее, в мае была заявлена новая российская выставка по теме 
крепежа – Fastenex 2023. Одновременно и на одной площадке с Weldex – международной 
выставкой сварочных материалов, оборудования и технологий будет проходить новая выставка 
– Fastenex 2023. Организатор новой выставки – компания ITE Group. Выставки будут проходить 
в столичном выставочном центре Крокус Экспо (павильон № 1, зал № 4) 10 - 13 октября.

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