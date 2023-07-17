В октябре в России планируется провести две выставки крепежа

19-я Международная выставке крепёжных изделий FastTec объявила об открытии регистрации
для посетителей. Даты проведения FastTec: 24–26 октября 2023. Место проведения: Москва,
«Крокус Экспо», павильон № 1, зал № 4. Организатор этой выставки – MVK, независимый
российский выставочный организатор. Одновременно с выставкой FastTec пройдут шесть
промышленных выставок. Ранее, в мае была заявлена новая российская выставка по теме
крепежа – Fastenex 2023. Одновременно и на одной площадке с Weldex – международной
выставкой сварочных материалов, оборудования и технологий будет проходить новая выставка
– Fastenex 2023. Организатор новой выставки – компания ITE Group. Выставки будут проходить
в столичном выставочном центре Крокус Экспо (павильон № 1, зал № 4) 10 - 13 октября.