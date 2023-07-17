В выставке ИННОПРОМ приняли участие сразу три промышленных предприятия из ЛНР. Среди них - ЛЗТА «Маршал».

Мы хотим найти новых клиентов! На выставке мы будем презентовать нашу продукцию,
чтобы в дальнейшем заключить договоры с интересующими нас предприятиями. -
прокомментировал предстоящее событие генеральный директор завода «Маршал» Сергей
Обратенко. Завод трубопроводной арматуры «Маршал» является одним из крупнейших
предприятий Луганска, которое выпускает широкий ассортимент шаровых кранов для тепло-,
газо-, водоснабжения, нефтяной и газодобывающей промышленности и химических
предприятий. Так первую партию кранов завод выпустил еще в 1992 году, а на предстоящей
выставке представит трубопроводную арматуру. Компаниям важно напрямую задать свои
вопросы руководителям российских торговых представительств. Такие встречи открывают
предприятиям горизонты и облегчают выход на новые рынки, — добавил замминистра.
Данные ЛЗТА маршал