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В выставке ИННОПРОМ приняли участие сразу три промышленных предприятия из ЛНР. Среди них - ЛЗТА «Маршал».

17 июля, 2023 19
Мы хотим найти новых клиентов! На выставке мы будем презентовать нашу продукцию, 
чтобы в дальнейшем заключить договоры с интересующими нас предприятиями. - 
прокомментировал предстоящее событие генеральный директор завода «Маршал» Сергей 
Обратенко. Завод трубопроводной арматуры «Маршал» является одним из крупнейших 
предприятий Луганска, которое выпускает широкий ассортимент шаровых кранов для тепло-, 
газо-, водоснабжения, нефтяной и газодобывающей промышленности и химических 
предприятий. Так первую партию кранов завод выпустил еще в 1992 году, а на предстоящей 
выставке представит трубопроводную арматуру. Компаниям важно напрямую задать свои 
вопросы руководителям российских торговых представительств. Такие встречи открывают 
предприятиям горизонты и облегчают выход на новые рынки, — добавил замминистра.
Данные ЛЗТА маршал

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