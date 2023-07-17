ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провела обучение для сотрудников отдела продаж Научно- производственного объединения «Композит»

Фирма Composit более 30 лет специализируется на научных исследованиях, разработке и

реализации износостойких резиновых изделий для предприятий горно-обогатительного

комплекса, а также для предприятий, осуществляющих гидромеханизированные работы. В 2021

году Composit расширил линейку своей продукции за счет производства запорной и

регулирующей трубопроводной арматуры. На сегодняшний день предприятие выпускает

шиберно-ножевые и шланговые задвижки, которые успешно используются на крупнейших

горно-обогатительных комбинатах. Для автоматизации трубопроводной арматуры Composit

применяются электроприводы АУМА. Основной задачей обучения было рассказать сотрудникам

НПО «Композит», как правильно подбирать приводы для этих задвижек, учитывая все

конструктивные особенности и параметры эксплуатации.