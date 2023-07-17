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ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провела обучение для сотрудников отдела продаж Научно- производственного объединения «Композит»

17 июля, 2023 19
Фирма Composit более 30 лет специализируется на научных исследованиях, разработке и 
реализации износостойких резиновых изделий для предприятий горно-обогатительного 
комплекса, а также для предприятий, осуществляющих гидромеханизированные работы. В 2021 
году Composit расширил линейку своей продукции за счет производства запорной и 
регулирующей трубопроводной арматуры. На сегодняшний день предприятие выпускает 
шиберно-ножевые и шланговые задвижки, которые успешно используются на крупнейших 
горно-обогатительных комбинатах. Для автоматизации трубопроводной арматуры Composit 
применяются электроприводы АУМА. Основной задачей обучения было рассказать сотрудникам 
НПО «Композит», как правильно подбирать приводы для этих задвижек, учитывая все 
конструктивные особенности и параметры эксплуатации.

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