ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провела обучение для сотрудников отдела продаж Научно- производственного объединения «Композит»

Фирма Composit более 30 лет специализируется на научных исследованиях, разработке и
реализации износостойких резиновых изделий для предприятий горно-обогатительного
комплекса, а также для предприятий, осуществляющих гидромеханизированные работы. В 2021
году Composit расширил линейку своей продукции за счет производства запорной и
регулирующей трубопроводной арматуры. На сегодняшний день предприятие выпускает
шиберно-ножевые и шланговые задвижки, которые успешно используются на крупнейших
горно-обогатительных комбинатах. Для автоматизации трубопроводной арматуры Composit
применяются электроприводы АУМА. Основной задачей обучения было рассказать сотрудникам
НПО «Композит», как правильно подбирать приводы для этих задвижек, учитывая все
конструктивные особенности и параметры эксплуатации.