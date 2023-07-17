13 июля, 2023. ЭНЕРГОПОТОК.

Испытания проводились на площадке АНО «КЦИСС» (г. Курган) и на площадке АО «НИЦ

АЭС»(г. Кашира), имеющих аттестаты аккредитации ГК «Росатом». Подтверждено качество и

стабильность технологических процессов, а также возможность серийного изготовления

продукции по действующей конструкторской и технологической документации. В состав

комиссии вошли специалисты АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), АО «ВО «Безопасность»

(Специализированная организация) и АО «ЗЭО Энергопоток (разработчик и изготовитель). По

результатам рассмотрения результатов испытаний подписан Акт, разрешающий серийный

выпуск клапанов обратных осесимметричных на 3 года - до июня 2026г.

Данные завода на сайте