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13 июля, 2023. ЭНЕРГОПОТОК.

17 июля, 2023 20
Испытания проводились на площадке АНО «КЦИСС» (г. Курган) и на площадке АО «НИЦ 
АЭС»(г. Кашира), имеющих аттестаты аккредитации ГК «Росатом». Подтверждено качество и 
стабильность технологических процессов, а также возможность серийного изготовления 
продукции по действующей конструкторской и технологической документации. В состав 
комиссии вошли специалисты АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), АО «ВО «Безопасность» 
(Специализированная организация) и АО «ЗЭО Энергопоток (разработчик и изготовитель). По 
результатам рассмотрения результатов испытаний подписан Акт, разрешающий серийный 
выпуск клапанов обратных осесимметричных на 3 года - до июня 2026г.
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