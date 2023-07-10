Минпромторг предлагает ввести новый вид госнадзора за оборотом промышленной продукции для борьбы с контрафактом (03.07.2023)

На фоне роста спроса на российскую продукцию и перестройки цепочек поставок Минпромторг

предлагает ввести в РФ новый вид госнадзора — за обращением промышленной продукции, чтобы

контролировать её качество. Так в ведомстве намерены бороться с небезопасной и контрафактной

продукцией — после проведения реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) ряд ее видов не

подвергается госконтролю. Осуществлять надзорные функции предлагается Росстандарту, который ранее

уже имел этот опыт — однако прежние попытке вернуть службе полномочия успеха не имели.

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к ряду законов о введении нового вида

госконтроля — за соблюдением обязательных требований к промышленной продукции. Необходимость

этого в ведомстве объясняют тем, что после реформы КНД в 2022 году ряд товаров, на которые

распространяется действие 13 из 46 технических регламентов ЕАЭС, а также входящих в перечень

продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия, не охвачены

контролем. При этом спрос на продукцию для нужд внутренних потребителей из-за санкций существенно

вырос. В результате деловые сообщества отмечают «рост негативных тенденций в связи обращением на

российском рынке небезопасной и контрафактной продукции», говорится в материалах к проекту.

Предполагается, что осуществлять надзор будет подведомственный Минпромторгу Росстандарт - до

реформы он осуществлялся как раз Росстандартом, и у него «сохранились и инфраструктура

(межрегиональные территориальные управления), и специалисты в области надзора, и эксперты».

Планируется, что возврат госнадзора за оборотом промышленной продукции произойдёт с 1 марта 2024

года. В министерстве ждут, что введение нового вида госконтроля не вызовет торможения поставок, а

наоборот, «защитит рынок от недобросовестной конкуренции и создаст условия для развития

отечественных производств», и отмечают, что инициативу поддержали в РСПП, ТПП, ассоциациях

производителей цемента, радиаторов и др.

Источник: Коммерсантъ