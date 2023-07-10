Минпромторг предлагает ввести новый вид госнадзора за оборотом промышленной продукции для борьбы с контрафактом (03.07.2023)

На фоне роста спроса на российскую продукцию и перестройки цепочек поставок Минпромторг
предлагает ввести в РФ новый вид госнадзора — за обращением промышленной продукции, чтобы
контролировать её качество. Так в ведомстве намерены бороться с небезопасной и контрафактной
продукцией — после проведения реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) ряд ее видов не
подвергается госконтролю. Осуществлять надзорные функции предлагается Росстандарту, который ранее
уже имел этот опыт — однако прежние попытке вернуть службе полномочия успеха не имели.
Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к ряду законов о введении нового вида
госконтроля — за соблюдением обязательных требований к промышленной продукции. Необходимость
этого в ведомстве объясняют тем, что после реформы КНД в 2022 году ряд товаров, на которые
распространяется действие 13 из 46 технических регламентов ЕАЭС, а также входящих в перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия, не охвачены
контролем. При этом спрос на продукцию для нужд внутренних потребителей из-за санкций существенно
вырос. В результате деловые сообщества отмечают «рост негативных тенденций в связи обращением на
российском рынке небезопасной и контрафактной продукции», говорится в материалах к проекту.
Предполагается, что осуществлять надзор будет подведомственный Минпромторгу Росстандарт - до
реформы он осуществлялся как раз Росстандартом, и у него «сохранились и инфраструктура
(межрегиональные территориальные управления), и специалисты в области надзора, и эксперты».
Планируется, что возврат госнадзора за оборотом промышленной продукции произойдёт с 1 марта 2024
года. В министерстве ждут, что введение нового вида госконтроля не вызовет торможения поставок, а
наоборот, «защитит рынок от недобросовестной конкуренции и создаст условия для развития
отечественных производств», и отмечают, что инициативу поддержали в РСПП, ТПП, ассоциациях
производителей цемента, радиаторов и др.
Источник: Коммерсантъ