РЕПЛИКА ПО ИСТОРИИ. Крепёжная отрасль в СССР. Один факт из прошлого

В 1981 году в Уфе состоялась всесоюзная научно-техническая конференция по крепежной

тематике. В сборнике тезисов докладов, который мне подарил один из ее участников, 111 статей.

Выступления были сделаны на 3-х секциях. Конференция по сути отражала тогдашнюю

ситуацию в промышленности и в науке. Многим отраслям требовался крепеж. Сегодня такое

масштабное тематическое мероприятие похоже на фантастику. Эта фантастичность — тоже

зеркало того, что происходило и происходит у нас в стране.

Журнал КРЕПЕЖ..., июнь 2023, от гл. редактора