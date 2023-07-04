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РЕПЛИКА ПО ИСТОРИИ. Крепёжная отрасль в СССР. Один факт из прошлого

04 июля, 2023 24
 В 1981 году в Уфе состоялась всесоюзная научно-техническая конференция по крепежной 
тематике. В сборнике тезисов докладов, который мне подарил один из ее участников, 111 статей. 
Выступления были сделаны на 3-х секциях. Конференция по сути отражала тогдашнюю 
ситуацию в промышленности и в науке. Многим отраслям требовался крепеж. Сегодня такое 
масштабное тематическое мероприятие похоже на фантастику. Эта фантастичность — тоже 
зеркало того, что происходило и происходит у нас в стране.
Журнал КРЕПЕЖ..., июнь 2023, от гл. редактора

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