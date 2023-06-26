Гусевский АЗ ГУСАР: упаковано надежно - раскрываем секреты мастерства

Вся изготовленная на заводе трубопроводная арматура проходит финальный контроль на

территории производственно-складского комплекса и только после разрешения

контролирующего специалиста поступает на ручную упаковку. Для обеспечения сохранности

продукции при транспортировке и хранении применяются следующие виды упаковки:

• в поддоны c накрытием полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферных осадков;

• в деревянные ящики, глухие и решетчатые, укрытые полиэтиленовой пленкой;

• в глухие ящики, обитые пергамином, для исключения попадания влаги.

Разработкой упаковки для стандартных и нестандартных изделий на «Гусаре» занимается

инженер-конструктор 1 категории Игорь Мишуров. Он рассказал, как проходит финальный этап

производства:

– У нашего завода обширный каталог продукции, и для каждой позиции необходимо учесть

многие факторы, например, прочность конструкции, живучесть при динамических нагрузках,

габариты и многое другое. Не обходимся и без помощи сотрудников производственно-

складского комплекса, которые помогают дорабатывать конструкцию упаковки и оперативно

решают вопросы по срочной отгрузке. Кроме упаковки для «массовых» задвижек, проектируется

упаковка для изделий малой партии, а именно арматуры фонтанной, кранов шаровых,

пневмогидприводов и изделий подводной добычи. Эта продукция, как правило, преодолевает не

только автомобильные дороги, но и морской путь, где часто бывают сильные штормы, что тоже

нужно учитывать при конструировании упаковки.

Сайт АЗ ГУСАР, 22 июня