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Гусевский АЗ ГУСАР: упаковано надежно - раскрываем секреты мастерства

26 июня, 2023 22
 Вся изготовленная на заводе трубопроводная арматура проходит финальный контроль на 
территории производственно-складского комплекса и только после разрешения 
контролирующего специалиста поступает на ручную упаковку.  Для обеспечения сохранности 
продукции при транспортировке и хранении применяются следующие виды упаковки:
• в поддоны c накрытием полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферных осадков;
• в деревянные ящики, глухие и решетчатые, укрытые полиэтиленовой пленкой;
• в глухие ящики, обитые пергамином, для исключения попадания влаги.
 Разработкой упаковки для стандартных и нестандартных изделий на «Гусаре» занимается 
инженер-конструктор 1 категории Игорь Мишуров. Он рассказал, как проходит финальный этап 
производства:
– У нашего завода обширный каталог продукции, и для каждой позиции необходимо учесть 
многие факторы, например, прочность конструкции, живучесть при динамических нагрузках, 
габариты и многое другое. Не обходимся и без помощи сотрудников производственно-
складского комплекса, которые помогают дорабатывать конструкцию упаковки и оперативно 
решают вопросы по срочной отгрузке. Кроме упаковки для «массовых» задвижек, проектируется 
упаковка для изделий малой партии, а именно арматуры фонтанной, кранов шаровых, 
пневмогидприводов и изделий подводной добычи. Эта продукция, как правило, преодолевает не 
только автомобильные дороги, но и морской путь, где часто бывают сильные штормы, что тоже 
нужно учитывать при конструировании упаковки.
Сайт АЗ ГУСАР, 22 июня

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