Гусевский АЗ ГУСАР: упаковано надежно - раскрываем секреты мастерства

Вся изготовленная на заводе трубопроводная арматура проходит финальный контроль на
территории производственно-складского комплекса и только после разрешения
контролирующего специалиста поступает на ручную упаковку. Для обеспечения сохранности
продукции при транспортировке и хранении применяются следующие виды упаковки:
• в поддоны c накрытием полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферных осадков;
• в деревянные ящики, глухие и решетчатые, укрытые полиэтиленовой пленкой;
• в глухие ящики, обитые пергамином, для исключения попадания влаги.
Разработкой упаковки для стандартных и нестандартных изделий на «Гусаре» занимается
инженер-конструктор 1 категории Игорь Мишуров. Он рассказал, как проходит финальный этап
производства:
– У нашего завода обширный каталог продукции, и для каждой позиции необходимо учесть
многие факторы, например, прочность конструкции, живучесть при динамических нагрузках,
габариты и многое другое. Не обходимся и без помощи сотрудников производственно-
складского комплекса, которые помогают дорабатывать конструкцию упаковки и оперативно
решают вопросы по срочной отгрузке. Кроме упаковки для «массовых» задвижек, проектируется
упаковка для изделий малой партии, а именно арматуры фонтанной, кранов шаровых,
пневмогидприводов и изделий подводной добычи. Эта продукция, как правило, преодолевает не
только автомобильные дороги, но и морской путь, где часто бывают сильные штормы, что тоже
нужно учитывать при конструировании упаковки.
Сайт АЗ ГУСАР, 22 июня