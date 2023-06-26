Письмо в редакцию Атласа новостей ТПА

Добрый день, Дмитрий Георгиевич.
В рассылке Атласа ТПА был опубликован материал о том, что к Вам в редакцию обратились
подписчики с просьбой о содействии в поиске партнёров для поставок продукции фирмы FESTO.
Специалисты компании "ВЭКСПОРТ" готовы посодействовать в решении задач по организации
поставок продукции данной марки, а также других марок - таких как ABB, Danfoss и др.
Материал о нашей компании был опубликован в Вашем журнале год назад - файл прилагаю.
Можно ли включить в следующий Атлас ТПА упоминание о компании "ВЭКСПОРТ" (текст мы
подготовим)?
Также прошу предоставить информацию о компании, которая обратилась к Вам по поводу
поиска поставщиков продукции FESTO. Заранее благодарю.
С уважением, Михаил Анисимов
Генеральный директор ООО "ВЭКСПОРТ"
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