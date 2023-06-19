ПО РЕМАРМ: раздел «Стандарты» на сайте по ремонту арматуры. 16 июня

Одной из сфер деятельности нашей компании уже более 30 лет является создание нормативно-
технологических документов по обеспечению производства и ремонта ТПА.
Ученые и специалисты организации разрабатывают нормативную документацию для обеспечения
качества трубопроводной арматуры, которая охватывает все стадии её
существования. Среди разработанной документации национальные и отраслевые стандарты, стандарты ор
ганизации и руководящие документы. Ознакомиться с перечнем разработанных стандартов и заказать их
можно в соответствующем разделе нашего сайта.
Сайт ПО РЕМАРМ (ГАКС АРМСЕРВИС)