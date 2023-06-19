Приглашаем принять участие в первом отраслевом мероприятии федерального масштаба в Санкт- Петербурге - «Снабжение 2023. Петербургский форум закупок и снабжения», которое пройдет 27-28 июня в отеле Астория.

Организаторы подготовили для участников двухдневный марафон с дискуссиями и разборами

кейсов.

Что вы получите от конференции:

Узнаете об актуальных решениях для обеспечения бесперебойности поставок

Познакомитесь с новейшими цифровыми отечественными разработками в сфере снабжения

Узнаете, как ведущие компании России развивают закупки и снабжение

Поделитесь своим опытом и найдете единомышленников

Мероприятие в культурной столице должно проходить обязательно с культурной программой, а она на

форуме будет особенно интересной. Всех участников мероприятия ждет экскурсия на

высокотехнологичный и самый посещаемый стадион Восточной Европы - "Газпром Арена". Это

уникальная возможность побывать в раздевалке ФК "Зенит", на тренерской скамейке, в VIP-ложе и

насладиться панорамными видами с 7 этажа на город и залив, а также пройти исторический тур с

искусствоведом Дмитрием Козловым. Участие в мероприятии примут признанные эксперты и практики в

области снабжения, логистики и закупок. Познакомиться с подробной программой конференции и

зарегистрироваться можно на официальном сайте http://snabzhenie-2023.ru