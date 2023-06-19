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Приглашаем принять участие в первом отраслевом мероприятии федерального масштаба в Санкт- Петербурге - «Снабжение 2023. Петербургский форум закупок и снабжения», которое пройдет 27-28 июня в отеле Астория.

19 июня, 2023 40
Организаторы подготовили для участников двухдневный марафон с дискуссиями и разборами 
кейсов.
Что вы получите от конференции:
Узнаете об актуальных решениях для обеспечения бесперебойности поставок
Познакомитесь с новейшими цифровыми отечественными разработками в сфере снабжения
Узнаете, как ведущие компании России развивают закупки и снабжение
Поделитесь своим опытом и найдете единомышленников
Мероприятие в культурной столице должно проходить обязательно с культурной программой, а она на 
форуме будет особенно интересной. Всех участников мероприятия ждет экскурсия на 
высокотехнологичный и самый посещаемый стадион Восточной Европы - "Газпром Арена". Это 
уникальная возможность побывать в раздевалке ФК "Зенит", на тренерской скамейке, в VIP-ложе и 
насладиться панорамными видами с 7 этажа на город и залив, а также пройти исторический тур с 
искусствоведом Дмитрием Козловым. Участие в мероприятии примут признанные эксперты и практики в 
области снабжения, логистики и закупок. Познакомиться с подробной программой конференции и 
зарегистрироваться можно на официальном сайте http://snabzhenie-2023.ru

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