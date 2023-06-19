Приглашаем принять участие в первом отраслевом мероприятии федерального масштаба в Санкт- Петербурге - «Снабжение 2023. Петербургский форум закупок и снабжения», которое пройдет 27-28 июня в отеле Астория.

Организаторы подготовили для участников двухдневный марафон с дискуссиями и разборами
кейсов.
Что вы получите от конференции:
Узнаете об актуальных решениях для обеспечения бесперебойности поставок
Познакомитесь с новейшими цифровыми отечественными разработками в сфере снабжения
Узнаете, как ведущие компании России развивают закупки и снабжение
Поделитесь своим опытом и найдете единомышленников
Мероприятие в культурной столице должно проходить обязательно с культурной программой, а она на
форуме будет особенно интересной. Всех участников мероприятия ждет экскурсия на
высокотехнологичный и самый посещаемый стадион Восточной Европы - "Газпром Арена". Это
уникальная возможность побывать в раздевалке ФК "Зенит", на тренерской скамейке, в VIP-ложе и
насладиться панорамными видами с 7 этажа на город и залив, а также пройти исторический тур с
искусствоведом Дмитрием Козловым. Участие в мероприятии примут признанные эксперты и практики в
области снабжения, логистики и закупок. Познакомиться с подробной программой конференции и
зарегистрироваться можно на официальном сайте http://snabzhenie-2023.ru