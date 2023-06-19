Специалисты МК СПЛАВ посетили Чехию, где провели инспекцию электроприводов компании ZPA Pecky на площадке производителя.

Данная продукция предназначена для дальнейшей установки на арматуру, которую «Сплав»
изготавливает для двух китайских атомных станций — Тяньваньской АЭС и Сюйдапу.
В приемо-сдаточных испытаниях и приемочной инспекции принимали участие ключевые специалисты
МК «Сплав», отвечающие за процедуры контроля качества: директор по качеству Александр Касрадзе,
главный конструктор Дмитрий Сальников и начальник управления по продажам электро- и
пневмооборудования Елена Мокина.
По сообщению пресс-службы МК «Сплав»