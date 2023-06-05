Продлен срок действия сертификатов и деклараций на продукцию ООО «УЗТПА» 31 мая 2023

Срок действия сертификата ТС-безопасности для дископоворотных затворов УГРЕША PN10, PN16, PN25 продлен до 2026 года. Сертификат подтверждает соответствие продукции ООО «УЗТПА» требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности - "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Также до 2027 года продлен срок действия деклараций соответствия ТР ТС на дископоворотные затворы серии УГРЕША DN10-DN1400, PN 0,6З-4,0 МПа. В рамках испытаний подтверждено соответствие трубопроводной арматуры требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 0З2/2013), а также Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011).

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