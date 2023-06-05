На территории ТОР «Надеждинская» компания ПОЛИПЛАСТИК открывает «Приморский завод полимерных труб», на котором будут производиться высокотехнологичные трубы для газораспределения, водоснабжения и электрозащиты.

В ближайшее время начнут действовать четыре линии для выпуска труб с соэкструзионными слоями диаметром от 20 до 1200 мм. Завершение первого этапа проекта и запуск производства запланированы на осень 2023 года. В перспективе мощность завода планируется увеличить до 24 000 тонн в год, при этом будет создано около 180 новых рабочих мест.

Дальневосточный федеральный округ – важная точка роста для Группы ПОЛИПЛАСТИК. Развитие здесь дополнительных мощностей крайне актуально с учетом реализации масштабных инфраструктурных проектов и, соответственно, роста спроса региона на полимерные трубопроводные системы.

До настоящего времени на территории ДВФО Группа ПОЛИПЛАСТИК была представлена Хабаровским трубным заводом. Запущенный в 2017 году завод является резидентом ТОСЭР «Ракитное» (Хабаровск). Предприятие производит полимерные трубы и фитинги для внешних сетей водоснабжения, газораспределения, водоотведения и канализации, кабельных сетей и трубопроводов промышленного назначения, полиэтиленовые колодцы и резервуары, а также полимерные и стальные трубы в ППУ-изоляции для сетей отопления.

Благодаря расширению трубного производства Группы ПОЛИПЛАСТИК в Приморском крае регионы Дальнего Востока будут полностью обеспечены высококачественной полимерной продукцией для реализации крупнейших инфраструктурных проектов, мероприятий программы газификации и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК