Завод по производству стальных поковок – ООО «Современные Кузнечные Технологии» (СКТ, входит в литейно-кузнечный дивизион ПГ КОНАР) – увеличит производство поковок комплектующих изделий на 44%.

Реализовать амбициозный проект резиденту Индустриального парка «Станкомаш» поможет льготный заём федерального Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия». При общем бюджете в 357,7 млн рублей заёмные средства, выданные на 5 лет под 1% годовых, составят 211,2 млн рублей.

– У нас один из самых современных кузнечно-прессовых комплексов в России, мы производим поковки длиной до 8 метров и весом до 20 тонн. Есть возможность увеличить объем выпуска, чтобы обеспечить отечественный рынок комплектующих изделий. ФРП РФ предложил нам очень нужную и своевременную помощь в виде средств, которые мы сможем вложить в покупку дополнительного термического оборудования. В итоге нарастим выпуск продукции и закроем дефицит поковок средних весов на рынке, а также организуем производство длинномерных изделий, – делится планами директор ООО «СКТ» Данила Пыхов.

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