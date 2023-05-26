ВАЖНО: О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. IT технологии. Энергобезопасность. Экология»!

Уважаемые участники и посетители XII Международного конгресса «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. IT технологии. Энергобезопасность. Экология -2023»!

Обращаем Ваше внимание на перенос сроков проведения Конгресса на 31 октября-3 ноября 2023 года.

В связи крайне насыщенностью этой осенью Делового календаря российских и зарубежных мероприятий

сферы ТЭК, близкие даты проведения важных отраслевых событий, а также пересечение аудиторий

проектов – РЭН и др., было принято решение о проведении энергетических выставок и сопровождающих

их конгресса в более поздние сроки - с 31 октября по 3 ноября.

Временной разрыв между проектами даст возможность представителям сферы ТЭК спланировать свой

график таким образом, чтобы иметь возможность принять участие во всех осенних мероприятиях.

Ждем вас на Конгрессе «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. IT технологии.

Энергобезопасность. Экология -2023» В Экспофоруме!



