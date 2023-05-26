ВАЖНО: О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. IT технологии. Энергобезопасность. Экология»!

Уважаемые участники и посетители XII Международного конгресса «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. IT технологии. Энергобезопасность. Экология -2023»!
Обращаем Ваше внимание на перенос сроков проведения Конгресса на 31 октября-3 ноября 2023 года.
В связи крайне насыщенностью этой осенью Делового календаря российских и зарубежных мероприятий
сферы ТЭК, близкие даты проведения важных отраслевых событий, а также пересечение аудиторий
проектов – РЭН и др., было принято решение о проведении энергетических выставок и сопровождающих
их конгресса в более поздние сроки - с 31 октября по 3 ноября.
Временной разрыв между проектами даст возможность представителям сферы ТЭК спланировать свой
график таким образом, чтобы иметь возможность принять участие во всех осенних мероприятиях.
Ждем вас на Конгрессе «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. IT технологии.
Энергобезопасность. Экология -2023» В Экспофоруме!