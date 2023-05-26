На насосном заводе в Катайске будут заниматься ремонтом трубопроводной арматуры

В Катайске (Курганская область) началось строительство седьмого в регионе технопарка,

рассчитанного на 200 новых рабочих мест. Информация была размещена 23 мая на сайте

Правительства Курганской области.

«В ходе реализации нового проекта на его территории будет построено 11 500 и реконструировано

порядка 10 000 кв. м промышленных цехов. Планируется к созданию 200 новых рабочих мест. Объем

капитальных вложений первого этапа составляет порядка 750 млн рублей», — цитируют представители

областного правительства губернатора Вадима Шумкова.

Индустриальный парк будет расположен рядом с Катайским насосным заводом. На открытии, в том

числе, присутствовал первый вице-президент РАТМ Холдинга, в который входит завод, Виктор Беляев.

Планируется, что на территории комплекса будут заниматься обслуживанием электродвигателей,

автоматики и приборов контроля, трубопроводной арматуры, комплектующих и деталей для насосов,

резиновых и пластмассовых изделий. Эту продукцию, в том числе, будут поставлять на катайский завод.



