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На насосном заводе в Катайске будут заниматься ремонтом трубопроводной арматуры

26 мая, 2023 16
В Катайске (Курганская область) началось строительство седьмого в регионе технопарка, 
рассчитанного на 200 новых рабочих мест. Информация была размещена 23 мая на сайте 
Правительства Курганской области.
«В ходе реализации нового проекта на его территории будет построено 11 500 и реконструировано 
порядка 10 000 кв. м промышленных цехов. Планируется к созданию 200 новых рабочих мест. Объем 
капитальных вложений первого этапа составляет порядка 750 млн рублей», — цитируют представители 
областного правительства губернатора Вадима Шумкова.
Индустриальный парк будет расположен рядом с Катайским насосным заводом. На открытии, в том 
числе, присутствовал первый вице-президент РАТМ Холдинга, в который входит завод, Виктор Беляев.
Планируется, что на территории комплекса будут заниматься обслуживанием электродвигателей, 
автоматики и приборов контроля, трубопроводной арматуры, комплектующих и деталей для насосов, 
резиновых и пластмассовых изделий. Эту продукцию, в том числе, будут поставлять на катайский завод.


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