Группа ПОЛИПЛАСТИК» собрала продукцию крупнейших производителей запорно- регулирующей арматуры

«Группа ПОЛИПЛАСТИК» является стратегическим партнером датского производителя запорной
арматуры – группы AVK. Запорная арматура AVK хорошо известна в мире и на российском рынке своим
высоким качеством, надежностью и широким ассортиментом продукции. Открытие завода AVK в России
cделает бренд ещё более привлекательным для российского потребителя. Группа компаний AVK
объединяет более 30 заводов, занимающихся производством запорной и регулирующей трубопроводной
арматуры, фасонных частей, аксессуаров и прочего оборудования для трубопроводов всех типов.
Перечень выпускаемой продукции включает:
клиновые задвижки с эластичным запиранием,
концентрические дисковые затворы, затворы с двойным эксцентриком,
регуляторы давления дисковые и шаровые обратные клапаны,
задвижки малых диаметров, шиберные задвижки,
пожарные гидранты по ГОСТ,
широкий ассортимент фланцевых адаптеров, хомутов,
седёлок, фасонных частей из ВЧШГ,
муфт для соединения труб из любых материалов.
Сайт ГК ПОЛИПЛАСТИК