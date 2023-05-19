КРЕПЕЖ. Заявлена новая российская выставка по теме крепежа – Fastenex 2023

Одновременно и на одной площадке с Weldex – международной выставкой сварочных материалов,

оборудования и технологий будет проходить новая выставка – Fastenex 2023. Организатор новой

выставки – компания ITE Group. Выставка Fastenex заявлена как ежегодная международная B2B выставка

крепёжных изделий, фитингов и инструмента. Обе выставки будут проходить в столичном выставочном

центре Крокус Экспо (павильон 1, зал 4) 10 - 13 октября. Как сказано на сайте выставки, «участие в

экспозиции и общение лицом к лицу с профессионалами, принимающими решения, руководителями

строительных предприятий, автомобильной промышленности, аэро- и судостроения, сектора ОВК и

прочих, позволяет увеличить конверсию в продажи на 75 %». По данным организатора выставки в 2022

году более 1500 посетителей выставки Weldex проявили интерес к сегменту крепёжных изделий, метизов,

фитингов и инструмента. В настоящее время открыта регистрация посетителей на выставку Fastenex 2023.

Более подробная информация – на сайте Fastenex 2023.



