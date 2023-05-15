МК СПЛАВ, На предприятии побывала Наталья Зубаревич — известный российский эксперт в области экономической географии, профессор географического факультета МГУ.

В рамках своего визита в Новгородскую область Наталья Зубаревич встретилась с генеральным
директором МК «Сплав» Натальей Орловской. В разговоре о положении дел в промышленном секторе,
экономике региона и перспективах развития нашего предприятия они затронули и тему кадрового
дефицита. Наталья Васильевна отметила, что сегодняшняя демографическая ситуация во многом
определяет и состояние дел в других отраслях, а вопросы кадрового дефицита могут стать ключевым
фактором развития любого предприятия и всей экономики страны.
http://mksplav.ru/blog/2023/05/12/rossijskij-ekspert-natalya-zubarevich-posetila-mk-splav/