Schlumberger (SLB) - CAMERON: Ни США, ни Европейский союз не требовали от западных нефтяных компаний ухода из России, но запрещали новые инвестиции. 

Некоторые из инициатив SLB были реализованы в прошлом месяце, сказал человек, знакомый с этим вопросом,
сославшись на внутреннюю перестановку подразделений в России, Каспийском регионе и Казахстане. По словам
источника, последние два теперь подчиняются Азии, а Россия — стала отдельной единицей. «Похоже, тон в
отношении России изменился», — сказал сотрудник, отказавшийся назвать свое имя, потому что он не уполномочен
говорить под запись. Технологические ограничения усилились, и начиная с февраля им уделялось больше внимания
в коммуникациях SLB, сказал сотрудник. По словам сотрудника, в последние недели SLB также заблокировала
своим российским сотрудникам доступ к некоторому программному обеспечению и данным, хранящимся в США и
Великобритании. Российским работникам теперь запрещено использовать определенные доски объявлений
компании. «Любые новые системы/приложения Global SLB Group не должны быть подключены к России или
доступны для нее», — заявила SLB сотрудникам в служебной записке от конца марта, с которой ознакомился
Reuters.
Вопросы, поднятые сотрудниками о помощи SLB российской нефтяной промышленности, которую некоторые
считают помощью ее действий на Украины, побудили генерального директора Оливье Ле Пеша ответить на вопросы
о регионе в предварительно записанном внутреннем сообщении в конце февраля. Он также признал, что условия
ведения бизнеса изменились. Le Peuch сказал сотрудникам, что это «сложная ситуация», и сказал, что продолжает
оценивать свое присутствие, но повторил, что компания не планирует уходить. «На данный момент мы считаем, что
лучший путь вперед для всех заинтересованных сторон — это продолжать работать в России, пока мы можем делать
это в полном соответствии с международными санкциями», — сказал Ле Пеш в своем обращении, согласно
аудиозаписи, проверенной Reuters. «Мы ожидаем, что масштабы операций в России сократятся из-за рыночных
условий и предпринятых нами действий, включая запрет на новые инвестиции и развертывание технологий», —
сказал он.
Reuters.com, 10 МАЯ