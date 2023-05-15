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Schlumberger (SLB) - CAMERON: Ни США, ни Европейский союз не требовали от западных нефтяных компаний ухода из России, но запрещали новые инвестиции. 

15 мая, 2023 36
Некоторые из инициатив SLB были реализованы в прошлом месяце, сказал человек, знакомый с этим вопросом, 
сославшись на внутреннюю перестановку подразделений в России, Каспийском регионе и Казахстане. По словам 
источника, последние два теперь подчиняются Азии, а Россия — стала отдельной единицей. «Похоже, тон в 
отношении России изменился», — сказал сотрудник, отказавшийся назвать свое имя, потому что он не уполномочен 
говорить под запись. Технологические ограничения усилились, и начиная с февраля им уделялось больше внимания 
в коммуникациях SLB, сказал сотрудник. По словам сотрудника, в последние недели SLB также заблокировала 
своим российским сотрудникам доступ к некоторому программному обеспечению и данным, хранящимся в США и 
Великобритании. Российским работникам теперь запрещено использовать определенные доски объявлений 
компании. «Любые новые системы/приложения Global SLB Group не должны быть подключены к России или 
доступны для нее», — заявила SLB сотрудникам в служебной записке от конца марта, с которой ознакомился 
Reuters.
Вопросы, поднятые сотрудниками о помощи SLB российской нефтяной промышленности, которую некоторые 
считают помощью ее действий на Украины, побудили генерального директора Оливье Ле Пеша ответить на вопросы 
о регионе в предварительно записанном внутреннем сообщении в конце февраля. Он также признал, что условия 
ведения бизнеса изменились. Le Peuch сказал сотрудникам, что это «сложная ситуация», и сказал, что продолжает 
оценивать свое присутствие, но повторил, что компания не планирует уходить. «На данный момент мы считаем, что 
лучший путь вперед для всех заинтересованных сторон — это продолжать работать в России, пока мы можем делать 
это в полном соответствии с международными санкциями», — сказал Ле Пеш в своем обращении, согласно 
аудиозаписи, проверенной Reuters.  «Мы ожидаем, что масштабы операций в России сократятся из-за рыночных 
условий и предпринятых нами действий, включая запрет на новые инвестиции и развертывание технологий», — 
сказал он.
Reuters.com, 10 МАЯ

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