ИНСТРУМЕНТ. Компания «ЛеидТоги» приглашает инвесторов для запуска в России нового производства гайковёртов собственной разработки (28.03.2023)

На выставке MITEX-2022 компания ООО «ЛеидТоги» представила аккумуляторный динамометрический
гайковёрт собственной разработки и заявила о запуске проекта по созданию отечественного производства
целой линейки подобных инструментов с большой глубиной локализации. В течение 2023 года
планируется наладить выпуск более 20 модификаций подобных гайковёртов. На первом этапе на
гайковёрты будут устанавливаться готовые двигатель и аккумулятор китайского производства. Но они
составляют 3% стоимости всего инструмента. Уместно заметить, что на многих динамометрических
гайковёртах известных немецких брендов тоже используются приводы и АКБ китайских производителей.
Всё остальное – включая редуктор, плату управления и программное обеспечение — российского
производства и из отечественных материалов. Концепция с нуля и полностью разработана инженерами
компании ООО «ЛеидТоги». Эксперты Минпромторга РФ после ознакомления с образцом приняли
решение о поддержке проекта в рамках программы импортозамещения.
http://www.fastinfo.ru/news1/kompaniya_leidtogi_priglashaet_investorov_dlya_zapuska_v_rossii_proizvod
stva_gajkovyortov_sobstvennoj_razrabotki/