ИНСТРУМЕНТ. Компания «ЛеидТоги» приглашает инвесторов для запуска в России нового производства гайковёртов собственной разработки (28.03.2023)

На выставке MITEX-2022 компания ООО «ЛеидТоги» представила аккумуляторный динамометрический

гайковёрт собственной разработки и заявила о запуске проекта по созданию отечественного производства

целой линейки подобных инструментов с большой глубиной локализации. В течение 2023 года

планируется наладить выпуск более 20 модификаций подобных гайковёртов. На первом этапе на

гайковёрты будут устанавливаться готовые двигатель и аккумулятор китайского производства. Но они

составляют 3% стоимости всего инструмента. Уместно заметить, что на многих динамометрических

гайковёртах известных немецких брендов тоже используются приводы и АКБ китайских производителей.

Всё остальное – включая редуктор, плату управления и программное обеспечение — российского

производства и из отечественных материалов. Концепция с нуля и полностью разработана инженерами

компании ООО «ЛеидТоги». Эксперты Минпромторга РФ после ознакомления с образцом приняли

решение о поддержке проекта в рамках программы импортозамещения.

http://www.fastinfo.ru/news1/kompaniya_leidtogi_priglashaet_investorov_dlya_zapuska_v_rossii_proizvod

stva_gajkovyortov_sobstvennoj_razrabotki/