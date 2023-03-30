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ИНСТРУМЕНТ. Компания «ЛеидТоги» приглашает инвесторов для запуска в России нового производства гайковёртов собственной разработки (28.03.2023)

30 марта, 2023 17
На выставке MITEX-2022 компания ООО «ЛеидТоги» представила аккумуляторный динамометрический 
гайковёрт собственной разработки и заявила о запуске проекта по созданию отечественного производства 
целой линейки подобных инструментов с большой глубиной локализации. В течение 2023 года 
планируется наладить выпуск более 20 модификаций подобных гайковёртов. На первом этапе на 
гайковёрты будут устанавливаться готовые двигатель и аккумулятор китайского производства. Но они 
составляют 3% стоимости всего инструмента. Уместно заметить, что на многих динамометрических 
гайковёртах известных немецких брендов тоже используются приводы и АКБ китайских производителей. 
Всё остальное – включая редуктор, плату управления и программное обеспечение — российского 
производства и из отечественных материалов. Концепция с нуля и полностью разработана инженерами 
компании ООО «ЛеидТоги». Эксперты Минпромторга РФ после ознакомления с образцом приняли 
решение о поддержке проекта в рамках программы импортозамещения.
http://www.fastinfo.ru/news1/kompaniya_leidtogi_priglashaet_investorov_dlya_zapuska_v_rossii_proizvod
stva_gajkovyortov_sobstvennoj_razrabotki/

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