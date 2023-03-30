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СЕРОВОДОРОД - 3 млрд: инвестиции Уральского завода специального арматуростроения в производство специальных шаровых кранов большого диаметра для работы в сероводородных средах превысили 3 млрд рублей.

30 марта, 2023 16
В марте предприятие приступило к серийному выпуску таких кранов, которые применяются при 
разработке перспективных нефтяных и газовых месторождений и на объектах переработки сжиженного 
природного газа. На реализацию проекта льготное финансирование в размере 670 млн рублей 
предоставил Фонд развития промышленности. Средства пошли на приобретение уникального 
высокотехнологического оборудования, заем погашен в срок и в полном объеме.
Основной заказчик продукции завода — Газпром. До недавнего времени в сферах, где преобладают 
агрессивные среды, высокое давление, разработка с применением гидроразрыва пласта и ряде других, 
была тотальная зависимость от импорта. «Тесная кооперация с отечественными производителями сырья, 
заготовок, приводов и других комплектующих в составе готового изделия позволила по ряду изделий 
полностью отказаться от услуг зарубежных поставщиков, — прокомментировал генеральный директор 
УЗСА Михаил Кофлер. — Теперь полный производственный цикл и 100% локализация обеспечивают 
стратегическую безопасность от санкций при реализации проектов нефтегазодобывающих компаний». 
В ближайшие пять лет УЗСА планирует дополнительно инвестировать около 100 млн рублей в НИОКР и 
до 1,35 млрд рублей в дальнейшее развитие проекта импортозамещения критически важной продукции 
для обеспечения российской нефтегазовой отрасли оборудованием отечественного производства. С 
учетом уже выполненных и запланированных инвестиций общая стоимость проекта составит около 4,5 
млрд рублей.   В декабре 2022 года с использованием средств ФРП Уральский завод специального 
арматуростроения внедрил технологию нанесения износостойких покрытий методом высокоскоростного 
газопламенного напыления, что в конечном итоге позволило организовать полный цикл производства 
запорных узлов специальных шаровых кранов с уплотнением в затворе «метал по металлу». 
Сайт УЗСА. 27 марта

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