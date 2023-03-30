СЕРОВОДОРОД - 3 млрд: инвестиции Уральского завода специального арматуростроения в производство специальных шаровых кранов большого диаметра для работы в сероводородных средах превысили 3 млрд рублей.

В марте предприятие приступило к серийному выпуску таких кранов, которые применяются при

разработке перспективных нефтяных и газовых месторождений и на объектах переработки сжиженного

природного газа. На реализацию проекта льготное финансирование в размере 670 млн рублей

предоставил Фонд развития промышленности. Средства пошли на приобретение уникального

высокотехнологического оборудования, заем погашен в срок и в полном объеме.

Основной заказчик продукции завода — Газпром. До недавнего времени в сферах, где преобладают

агрессивные среды, высокое давление, разработка с применением гидроразрыва пласта и ряде других,

была тотальная зависимость от импорта. «Тесная кооперация с отечественными производителями сырья,

заготовок, приводов и других комплектующих в составе готового изделия позволила по ряду изделий

полностью отказаться от услуг зарубежных поставщиков, — прокомментировал генеральный директор

УЗСА Михаил Кофлер. — Теперь полный производственный цикл и 100% локализация обеспечивают

стратегическую безопасность от санкций при реализации проектов нефтегазодобывающих компаний».

В ближайшие пять лет УЗСА планирует дополнительно инвестировать около 100 млн рублей в НИОКР и

до 1,35 млрд рублей в дальнейшее развитие проекта импортозамещения критически важной продукции

для обеспечения российской нефтегазовой отрасли оборудованием отечественного производства. С

учетом уже выполненных и запланированных инвестиций общая стоимость проекта составит около 4,5

млрд рублей. В декабре 2022 года с использованием средств ФРП Уральский завод специального

арматуростроения внедрил технологию нанесения износостойких покрытий методом высокоскоростного

газопламенного напыления, что в конечном итоге позволило организовать полный цикл производства

запорных узлов специальных шаровых кранов с уплотнением в затворе «метал по металлу».

Сайт УЗСА. 27 марта