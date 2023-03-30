СЕРОВОДОРОД - 3 млрд: инвестиции Уральского завода специального арматуростроения в производство специальных шаровых кранов большого диаметра для работы в сероводородных средах превысили 3 млрд рублей.

В марте предприятие приступило к серийному выпуску таких кранов, которые применяются при
разработке перспективных нефтяных и газовых месторождений и на объектах переработки сжиженного
природного газа. На реализацию проекта льготное финансирование в размере 670 млн рублей
предоставил Фонд развития промышленности. Средства пошли на приобретение уникального
высокотехнологического оборудования, заем погашен в срок и в полном объеме.
Основной заказчик продукции завода — Газпром. До недавнего времени в сферах, где преобладают
агрессивные среды, высокое давление, разработка с применением гидроразрыва пласта и ряде других,
была тотальная зависимость от импорта. «Тесная кооперация с отечественными производителями сырья,
заготовок, приводов и других комплектующих в составе готового изделия позволила по ряду изделий
полностью отказаться от услуг зарубежных поставщиков, — прокомментировал генеральный директор
УЗСА Михаил Кофлер. — Теперь полный производственный цикл и 100% локализация обеспечивают
стратегическую безопасность от санкций при реализации проектов нефтегазодобывающих компаний».
В ближайшие пять лет УЗСА планирует дополнительно инвестировать около 100 млн рублей в НИОКР и
до 1,35 млрд рублей в дальнейшее развитие проекта импортозамещения критически важной продукции
для обеспечения российской нефтегазовой отрасли оборудованием отечественного производства. С
учетом уже выполненных и запланированных инвестиций общая стоимость проекта составит около 4,5
млрд рублей. В декабре 2022 года с использованием средств ФРП Уральский завод специального
арматуростроения внедрил технологию нанесения износостойких покрытий методом высокоскоростного
газопламенного напыления, что в конечном итоге позволило организовать полный цикл производства
запорных узлов специальных шаровых кранов с уплотнением в затворе «метал по металлу».
Сайт УЗСА. 27 марта