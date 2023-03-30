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ООО «Приводы АУМА» осуществило поставку электроприводов в комплекте с шаровыми кранами ADL для строительства транспортно-пересадочного узла «Золотой».

30 марта, 2023 17
ТПУ объединит торговые площади, Южный автовокзал, станцию метро и остановку городской 
электрички. На первом уровне предполагается паркинг, перроны и остановки городских маршрутов. 
Второй этаж будет отдан под залы ожиданий и торговые помещения. На третьем этаже тоже появятся 
магазины, а также культурно-бытовые объекты. Оборудование АУМА будет установлено в котельной, от 
которой тепло пойдёт и в торговый центр, и на автовокзал. Объект появится на бывшей производственной 
площадке Уральского завода гражданской авиации. Новый транспортно-пересадочный узел разгрузит 
дороги в центре и выведет трафик из междугородних автобусов в район Объездной дороги.
Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

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