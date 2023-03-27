Студенческая весна — 2023. Открыта регистрация на всероссийскую научно- практическую конференция «Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты 2023»!

21 апреля 2023 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре Э5 состоится ежегодная Всероссийская
конференция «Студенческая научная весна», посвященная 170-летию В.Г. Шухова.
К участию в конференции приглашаются студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры. По
итогам конференции лучшие доклады будут опубликованы в сборнике тезисов докладов участников
(РИНЦ).
Секции конференции:
Вакуумная техника и вакуумные технологические установки
Компрессорная техника и компрессорные технологические установки
Пневмосистемы и пневмоагрегаты
Нефтегазовые системы и водородная энергетика
В этом году конференция имеет статус общей. Также к участию в мероприятии приглашаются ученые,
исследователи, сотрудники предприятий и другие специалисты, специализирующиеся в области
вакуумной и компрессорной техники, пневмосистем и пневмоагрегатов, нефтегазового производства и
других смежных направлений, а также аспиранты, студенты, учащиеся старших классов и колледжей.
Материалы всех принятых докладов публикуются в сборнике на русском языке, индексируемом в базе
данных РИНЦ с присвоением индекса DOI. Все участники конференции получают сертификаты и
сувениры, за лучшие доклады в каждой секции — дипломы и призы.
Председатель оргкомитета конференции - заведующий кафедрой «Вакуумная и компрессорная техника»
А.В. Чернышев, зам. председателя доцент кафедры Дегтярева Т.С. Узнать об участии в конференции
можно на сайте кафедры http://e5.bmstu.ru/ или по e-mail knudsen@yandex.ru.
Белова Ольга Владимировна
К.т.н., доцент кафедры «Вакуумная и компрессорная техника»
Подробнее о конференции: e5.bmstu.ru/vktp