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РЕДУКТОРЫ. Ижевский Региональный центр инжиниринга Корпорации развития Удмуртии принимает заявки на меры поддержки для производственных компаний и предприятий промышленного комплекса Удмуртии.

27 марта, 2023 17
Услуги предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки 
индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром 
Путиным.  «Компаниям софинансируют часть стоимости услуг. Так, например, в прошлому году 
компания «Механик» компенсировала 80 % затрат на расчетно-проектные работы для разработки двух 
новых типоразмеров редукторов. Они используются для управления крупной трубопроводной арматурой, 
например, шаровыми кранами, которые применяются в промышленности. Благодаря этому объем 
производства увеличился с 230 млн рублей в 2021 году до 480 млн в 2022 году. Разработка таких 
редукторов была особенно важной в минувшем году, когда, из-за наложенных санкций, многие 
зарубежные фирмы отказались от поставок», — рассказал временно исполняющий обязанности директора 
АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Владимир Смирнов.
24 Марта 2023, сайт Администрации УР

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