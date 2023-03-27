РЕДУКТОРЫ. Ижевский Региональный центр инжиниринга Корпорации развития Удмуртии принимает заявки на меры поддержки для производственных компаний и предприятий промышленного комплекса Удмуртии.

Услуги предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки

индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром

Путиным. «Компаниям софинансируют часть стоимости услуг. Так, например, в прошлому году

компания «Механик» компенсировала 80 % затрат на расчетно-проектные работы для разработки двух

новых типоразмеров редукторов. Они используются для управления крупной трубопроводной арматурой,

например, шаровыми кранами, которые применяются в промышленности. Благодаря этому объем

производства увеличился с 230 млн рублей в 2021 году до 480 млн в 2022 году. Разработка таких

редукторов была особенно важной в минувшем году, когда, из-за наложенных санкций, многие

зарубежные фирмы отказались от поставок», — рассказал временно исполняющий обязанности директора

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Владимир Смирнов.

24 Марта 2023, сайт Администрации УР