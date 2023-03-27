ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ: компания «ПРИВОДЫ АУМА» отгрузила электроприводы для нужд Айхальского ГОКа в Якутии (24.03.2023)

Регулирующие электроприводы АУМА будут применяться на обогатительной фабрике №14 в
технологическом процессе обогащения алмазосодержащей руды. Технология извлечения алмазов обычно
включает следующие процессы: дезинтеграции исходного сырья для освобождения алмазов от их связи с
другими компонентами; получения первичных концентратов, в которых сконцентрированы алмазы;
извлечения алмазов из первичных концентратов. Оборудование АУМА широко представлено на объектах
горно-обогатительной отрасли как в России, так и странах СНГ. Так, приводы АУМА участвуют в работе
всех 8 крупнейших российских ГОКов – Лебединском, Михайловском, Качканарском, Стойленском,
Костомукшском, Ковдорском, Оленегорском и Коршуновском.
https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/v-marte-kompanija-privody-auma-otgruzila-ehlektroprivody-dlja-nuzhd-
aikhalskogo-goka-v-jakutii/