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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ: компания «ПРИВОДЫ АУМА» отгрузила электроприводы для нужд Айхальского ГОКа в Якутии (24.03.2023)

27 марта, 2023 18
Регулирующие электроприводы АУМА будут применяться на обогатительной фабрике №14 в 
технологическом процессе обогащения алмазосодержащей руды. Технология извлечения алмазов обычно 
включает следующие процессы: дезинтеграции исходного сырья для освобождения алмазов от их связи с 
другими компонентами; получения первичных концентратов, в которых сконцентрированы алмазы; 
извлечения алмазов из первичных концентратов. Оборудование АУМА широко представлено на объектах 
горно-обогатительной отрасли как в России, так и странах СНГ. Так, приводы АУМА участвуют в работе 
всех 8 крупнейших российских ГОКов  – Лебединском, Михайловском, Качканарском, Стойленском, 
Костомукшском, Ковдорском, Оленегорском и Коршуновском.
https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/v-marte-kompanija-privody-auma-otgruzila-ehlektroprivody-dlja-nuzhd-
aikhalskogo-goka-v-jakutii/

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