ШК - НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. Обновление каталога продукции завода ШК ALSO Универсальной серии в марте

В разделе «Продукция» нашего сайта доступен для скачивания обновленный каталог шаровых кранов
ALSO Универсальной серии. В каталог 2023 года добавлены:
• габаритно-присоединительные размеры полнопроходных шаровых кранов ALSO DN 600;
• габаритно-присоединительные размеры запорно-регулирующих шаровых кранов ALSO до DN 300.
Запорно-регулирующие краны имеют новое расположение ниппелей для подключения измерительного
оборудования (под углом 90°), новую металлическую шкалу без защитного чехла из полиамида;
• муфтовые запорно-регулирующие краны ALSO;
• цапковые шаровые краны ALSO c редуцированным (КШ.Р) и полным проходом (КШ.Р.П).
http://alsoarm.ru/index.php/