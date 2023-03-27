ТМК нарастила мощности по выпуску отводов большого диаметра благодаря модернизации на предприятии СОТ в Копейске

Предприятие «Соединительные отводы трубопроводов» (СОТ), входящее в Трубную

Металлургическую Компанию (ТМК), увеличило производственные возможности по выпуску

отводов большого диаметра благодаря модернизации оборудования в рамках собственного

инженерного проекта. Специалисты предприятия усовершенствовали конструкцию одного из

станов холодной гибки труб, который выпускает отводы – изогнутые соединительные элементы

трубопроводов. Новаторское решение заключается в применении новой оснастки, в качестве

которой была использована труба большого диаметра, разделенная на два полуцилиндра с

последующим нанесением антикоррозионного покрытия. Таким образом, если раньше на стане

можно было изготавливать отводы диаметром до 1 220 мм, то новое технологическое решение

позволяет производить продукцию диаметром до 1 420 мм. Ранее отводы такого диаметра

выпускались только на одном стане предприятия, теперь такую продукцию производят два

агрегата. «Производственные площадки ТМК активно привлекают новаторские идеи

сотрудников для повышения операционной эффективности. Благодаря одному из таких проектов

предприятие СОТ нарастило производство отводов холодного гнутья диаметром 1 420 мм,

ожидаемый экономический эффект от внедрения разработки составляет порядка 10 млн рублей в

год. Это наглядный пример того, как реализация инициатив сотрудников помимо мотивации

приносит реальную пользу бизнесу и расширяет технологические возможности для

удовлетворения запросов наших партнеров», — отметил заместитель генерального директора –

директор по развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко.