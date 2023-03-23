УЗТПА. Область действия сертификата СДС «Газсерт» на шаровые краны NEON расширена до DN 1400, давление до 4,0 МПа.

Продукция Угрешского завода трубопроводной арматуры успешно прошла испытания на соответствие
шаровых кранов серии NEON требованиям СТО Газпром газораспределение 2.4-1.1-1.-2019 и заявленным
характеристикам надежности и работоспособности. При проверке соответствия климатическому
исполнению, антистатичности и наработке ресурса шаровые краны NEON показали необходимый запас
прочности, который соответствует премиальному уровню качества продукции УЗТПА и позволяет
применять краны в климатических зонах У и УХЛ согласно ГОСТ 15150 УЗТПА сертифицирует шаровые
краны NEON в СДС «Газсерт» более 9-ти лет.
https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3203/