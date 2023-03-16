На ЛЗТА (Луганск) была изготовлена и поставлена очередная крупная партия трубопроводной арматуры для ООО «БАЛТХИМ».

Заказчику — ведущему поставщику химической и нефтехимической продукции СЗФО — было отправлено более
500 единиц арматуры, на сумму свыше 7 000 000 р.
Шаровые цельносварные фланцевые краны ТМ «Маршал», входящие в данный заказ, будут использоваться на
трубопроводах, транспортирующих химическую и нефтехимическую продукцию. Конструкция цельносварного
шарового крана обеспечивает герметичность класса А — полное отсутствие протечек в широком диапазоне рабочих
температур от -40ºС до +200ºС, длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания, а
также стойкость к коррозии и другим воздействиям среды.
Данные ЛЗТА «Маршал»