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На ЛЗТА (Луганск) была изготовлена и поставлена очередная крупная партия трубопроводной арматуры для ООО «БАЛТХИМ».

16 марта, 2023 6
Заказчику — ведущему поставщику химической и нефтехимической продукции СЗФО — было отправлено более 
500 единиц арматуры, на сумму свыше 7 000 000 р.
Шаровые цельносварные фланцевые краны ТМ «Маршал», входящие в данный заказ, будут использоваться на 
трубопроводах, транспортирующих химическую и нефтехимическую продукцию. Конструкция цельносварного 
шарового крана обеспечивает герметичность класса А — полное отсутствие протечек в широком диапазоне рабочих 
температур от -40ºС до +200ºС, длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания, а 
также стойкость к коррозии и другим воздействиям среды.
Данные  ЛЗТА «Маршал»

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