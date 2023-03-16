ИНТИ. На платформе Института нефтегазовых технологических инициатив загружен на рассмотрение актуализированный стандарт «Краны шаровые».

Стандарт распространяется на краны шаровые с номинальными диаметрами от DN 10 до DN 1400 включ. на
номинальное давление до PN 40 МПа (400 бар или кгс/см2) включ., предназначенные для объектов газовой,
нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, и других смежных отраслей промышленности.
Ссылка на рабочую группу: https://inti.expert/lk/docs/workgroups/stage/?ID=92423
Рассмотреть стандарт, проголосовать и, при желании, оставить свои комментарии можно в срок до 21 марта 2023
года.
Мозголова Дарья,
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