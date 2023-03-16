Завод ЭНЕРГОПОТОК. Завершены периодические испытания клапанов обратных осесимметричных

09.03.2023 года завершены периодические испытания 4-х образцов клапанов обратных осесимметричных типа
АЕ46 по техническим условиям ТУ 3742-106-80841593-2018. Испытания проводились в Автономной
некоммерческой организации «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной
арматуры» (АНО «КЦИСС») г. Курган. По итогам испытаний будет организовано заседание комиссии по
рассмотрению результатов периодических испытаний. В состав комиссии входят представители АО «Концерн
Росэнергоатом», АО «ВО «Безопасность» (Уральский филиал, группа по работам в г. Курган) и завода изготовителя.
http://zavodenergopotok.ru/news/zaversheny-periodicheskie-ispytaniya.html