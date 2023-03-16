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Компания «Кронштадт». Сильфонные разгруженные компенсаторы для Черногорской ТЭЦ (07 Марта 2023)

16 марта, 2023 7
Специалисты индустриального департамента оснастили компенсаторным оборудованием Черногорскую ТЭЦ.  
Электростанция мощностью 117,6 МВт входит в состав Черногорского горно-обогатительного комплекса в городе 
Норильск. Партия сильфонных разгруженных компенсаторов поставлена для трубопровода сетевой воды главного 
корпуса. Оборудование применяется для уравновешивания распорного усилия, вызванного давлением на стенки 
сильфонов. Для этого в конструкции предусмотрена система тяг – сильфоны монтируются на растяжные шпильки.
Кроме универсальных разгруженных компенсаторов были поставлены компенсаторы с отводом коленного типа, 
которые уравновешивают давление на установочной трубе и снижают нагрузку на неподвижные опоры. 
Оборудование выполнено из нержавеющей стали, диаметр 300 и 400 мм.
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