Компания «Кронштадт». Сильфонные разгруженные компенсаторы для Черногорской ТЭЦ (07 Марта 2023)

Специалисты индустриального департамента оснастили компенсаторным оборудованием Черногорскую ТЭЦ.
Электростанция мощностью 117,6 МВт входит в состав Черногорского горно-обогатительного комплекса в городе
Норильск. Партия сильфонных разгруженных компенсаторов поставлена для трубопровода сетевой воды главного
корпуса. Оборудование применяется для уравновешивания распорного усилия, вызванного давлением на стенки
сильфонов. Для этого в конструкции предусмотрена система тяг – сильфоны монтируются на растяжные шпильки.
Кроме универсальных разгруженных компенсаторов были поставлены компенсаторы с отводом коленного типа,
которые уравновешивают давление на установочной трубе и снижают нагрузку на неподвижные опоры.
Оборудование выполнено из нержавеющей стали, диаметр 300 и 400 мм.
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