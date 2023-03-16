MV&F : отгружена партия серийно выпускаемых регуляторов давления с подогревателем во взрывозащищенном исполнении. для аналитических целей

Проба анализируемого горючего пожароопасного вещества (LNG, LPG, бутан, изобутан и т.п.) перед
дросселированием в регуляторе давления нагревается и превращается в газ для того, чтобы разделение на
компоненты не происходило внутри полости регулятора или, иными словами, для того, чтобы результат анализа в
хроматографе был достоверным. Максимальное входное давление регулятора давления 210 бар. Выходное давление
может быть выбрано при размещении заказа в различных диапазонах, выбираемых исходя из допустимого входного
давления газоанализатора. Мощность нагревательного элемента 100 Вт. Регулирование температуры греющего
патронного нагревателя осуществляется с помощью плавного тиристорного регулирования мощности. Установлен
температурный предохранитель для защиты оборудования от перегрева, независимо от контура автоматического
управления. Доступны для заказа регуляторы с максимальной температурой греющего элемента до 70 °С, 120 °С или
250 °С. Управление регулятором осуществляется с помощью герметичных кнопок при закрытом взрывозащищённом
корпусе. Опционально можно осуществить передачу на верхний уровень автоматизированной системы управления
значения текущей температуры нагревательного элемента и температурной установки по протоколу Modbus RTU, а
также передачу дискретных сигналов о состоянии РЭ: «Включен», «Выключен», «Авария. Перегрев ТЭН».
Данные функции устанавливаются по запросу. Специалисты MV&F разрабатывают и изготавливают
взрывозащитное нагревательное оборудование в широком диапазоне мощности, начиная от аналитического с
мощностью 100 Вт до промышленного с мощностью до 1000 кВт.
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