MV&F : отгружена партия серийно выпускаемых регуляторов давления с подогревателем во взрывозащищенном исполнении. для аналитических целей

Проба анализируемого горючего пожароопасного вещества (LNG, LPG, бутан, изобутан и т.п.) перед

дросселированием в регуляторе давления нагревается и превращается в газ для того, чтобы разделение на

компоненты не происходило внутри полости регулятора или, иными словами, для того, чтобы результат анализа в

хроматографе был достоверным. Максимальное входное давление регулятора давления 210 бар. Выходное давление

может быть выбрано при размещении заказа в различных диапазонах, выбираемых исходя из допустимого входного

давления газоанализатора. Мощность нагревательного элемента 100 Вт. Регулирование температуры греющего

патронного нагревателя осуществляется с помощью плавного тиристорного регулирования мощности. Установлен

температурный предохранитель для защиты оборудования от перегрева, независимо от контура автоматического

управления. Доступны для заказа регуляторы с максимальной температурой греющего элемента до 70 °С, 120 °С или

250 °С. Управление регулятором осуществляется с помощью герметичных кнопок при закрытом взрывозащищённом

корпусе. Опционально можно осуществить передачу на верхний уровень автоматизированной системы управления

значения текущей температуры нагревательного элемента и температурной установки по протоколу Modbus RTU, а

также передачу дискретных сигналов о состоянии РЭ: «Включен», «Выключен», «Авария. Перегрев ТЭН».

Данные функции устанавливаются по запросу. Специалисты MV&F разрабатывают и изготавливают

взрывозащитное нагревательное оборудование в широком диапазоне мощности, начиная от аналитического с

мощностью 100 Вт до промышленного с мощностью до 1000 кВт.

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