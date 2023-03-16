ВЕБИНАР. 22 марта в 11 часов МСК приглашаем принять участие в вебинаре на тему: «BIM-модели как новый инструмент для увеличения продаж»

Вебинар для производителей строительного оборудования:
маркетологов;
коммерческих директоров;
руководителей проектов;
инженеров.
Инструменты продвижения в последнее время активно трансформируются, некоторые площадки теряют свою
доступность и актуальность, некоторые становятся менее эффективными. Для отдела маркетинга, продвижения
и сбыта всегда стоит задача — поиск новых эффективных каналов и инструментов продвижения.
Портал BIMLIB является одним из таких инструментов, который напрямую связывает производителей
строительных материалов и оборудования с их заказчиками через тех, кто закладывает исходные данные в проект —
проектировщиков. Для примера, площадка BIMLIB является рабочим инструментом для производителей систем
ограждения и видеонаблюдения, систем вентиляции, оборудования и изделий из металла, запорной арматуры,
теплоизоляционных материалов и многих других.
О чем расскажут на вебинаре:
как производителю попасть в проект;
какой контент требуется проектировщику;
как правильно доставить его проектировщику
Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/vebinar-dlya-proizvoditeley-stroitelnyh-materialov-i-oborudovaniya