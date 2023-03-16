ВЕБИНАР. 22 марта в 11 часов МСК приглашаем принять участие в вебинаре на тему: «BIM-модели как новый инструмент для увеличения продаж»

Вебинар для производителей строительного оборудования:

маркетологов;

коммерческих директоров;

руководителей проектов;

инженеров.

Инструменты продвижения в последнее время активно трансформируются, некоторые площадки теряют свою

доступность и актуальность, некоторые становятся менее эффективными. Для отдела маркетинга, продвижения

и сбыта всегда стоит задача — поиск новых эффективных каналов и инструментов продвижения.

Портал BIMLIB является одним из таких инструментов, который напрямую связывает производителей

строительных материалов и оборудования с их заказчиками через тех, кто закладывает исходные данные в проект —

проектировщиков. Для примера, площадка BIMLIB является рабочим инструментом для производителей систем

ограждения и видеонаблюдения, систем вентиляции, оборудования и изделий из металла, запорной арматуры,

теплоизоляционных материалов и многих других.

О чем расскажут на вебинаре:

как производителю попасть в проект;

какой контент требуется проектировщику;

как правильно доставить его проектировщику

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/vebinar-dlya-proizvoditeley-stroitelnyh-materialov-i-oborudovaniya