ДАНФОСС-РИДАН. Изменение принципа формирования цены

С 20 марта для продуктов теплового направления, промышленной автоматики и ряда продуктов холодильного

портфолио будет действовать новая схема ценообразования. Мы изменили принцип ценообразования для наших

прямых клиентов, перераспределив часть наценки с курса внутренней условной единицы (привязана к уровню ЦБ

Евро с определенной надбавкой) в сторону цены прайс-листа. Конечная цена покупки в рублях при этом останется

на прежнем уровне как для наших прямых клиентов, так и для их покупателей. Это упростит работу тех, кто

одновременно приобретает продукцию нескольких направлений «Ридан» (например, холодильного и теплового

отделов) и сделает использование нашего онлайн-магазина удобнее. Мы следим за ситуацией на рынке, где цена

конечного продукта зависит от таких факторов как стоимость сырья и компонентов, затрат на логистику, уровня

инфляции и т. д. Изменения этих составляющих будут отражаться на фактической цене продукции «Ридан» в

будущем.

https://ridan.ru/news/izmenenie-principa-formirovaniya-ceny