ФАЛЬСИФИКАТ. Одобрена первая редакция проекта Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» (7 марта 2023)

Под председательством заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко прошло заседание

межгосударственной рабочей группы по разработке Технического регламента Евразийского экономического союза

(ЕАЭС) «О безопасности строительных материалов и изделий», посвященное рассмотрению первой редакции проекта

документа, разработчиком которого является Минстрой России.

Разрабатываемый проект Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных и

изделий» (Технический регламент) направлен на установление обязательных требований к строительным материалам и изделиям,

выпускаемым в обращение на таможенной территории ЕАЭС, в том числе к правилам их оценки соответствия. Это позволит

снизить технические барьеры в торговле и обеспечить свободное перемещение качественных и безопасных строительных

материалов и изделий во всех пяти странах, ограждая рынки каждой из них от проникновения фальсификата.

«За прошлый год благодаря совместным усилиям членов межгосударственной рабочей группы из стран-участниц ЕАЭС удалось

совершить значимый шаг к принятию Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности

строительных и изделий». Нами завершена работа по подготовке большей части будущего документа и дело осталось за

урегулированием отдельных, точечных замечаний коллег. С каждым днем мы все ближе и ближе подбираемся к принятию

документа, который приведет к повышению качества и безопасности строительной продукции на рынках всех пяти стран», -

отметил Сергей Музыченко. На совещании обсуждались изменения в проекте Технического регламента, внесенные по итогам

заседания межгосударственной рабочей группы в конце прошлого года. В общей сложности за 2022 год Минстроем России было

отработано почти 400 предложений и замечаний, поступивших от органов власти, компаний и деловых объединений стран-

участниц ЕАЭС.

Источник: www.minstroyrf.gov.ru



