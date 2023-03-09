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ФАЛЬСИФИКАТ. Одобрена первая редакция проекта Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» (7 марта 2023)

09 марта, 2023 10
Под председательством заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко прошло заседание 
межгосударственной рабочей группы по разработке Технического регламента Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) «О безопасности строительных материалов и изделий», посвященное рассмотрению первой редакции проекта 
документа, разработчиком которого является Минстрой России.
Разрабатываемый проект Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных и 
изделий» (Технический регламент) направлен на установление обязательных требований к строительным материалам и изделиям, 
выпускаемым в обращение на таможенной территории ЕАЭС, в том числе к правилам их оценки соответствия. Это позволит 
снизить технические барьеры в торговле и обеспечить свободное перемещение качественных и безопасных строительных 
материалов и изделий во всех пяти странах, ограждая рынки каждой из них от проникновения фальсификата.
«За прошлый год благодаря совместным усилиям членов межгосударственной рабочей группы из стран-участниц ЕАЭС удалось 
совершить значимый шаг к принятию Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 
строительных и изделий». Нами завершена работа по подготовке большей части будущего документа и дело осталось за 
урегулированием отдельных, точечных замечаний коллег. С каждым днем мы все ближе и ближе подбираемся к принятию 
документа, который приведет к повышению качества и безопасности строительной продукции на рынках всех пяти стран», - 
отметил Сергей Музыченко. На совещании обсуждались изменения в проекте Технического регламента, внесенные по итогам 
заседания межгосударственной рабочей группы в конце прошлого года. В общей сложности за 2022 год Минстроем России было 
отработано почти 400 предложений и замечаний, поступивших от органов власти, компаний и деловых объединений стран-
участниц ЕАЭС.
Источник: www.minstroyrf.gov.ru


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