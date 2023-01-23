ЛУНДА: регуляторы, электроприводы и теплотехническое оборудование от ГК «Теплосила» (Минск) уже доступно для заказа

Группа компаний «Теплосила» – ведущий белорусский производитель теплотехнического оборудования для

современного теплового пункта. Она производит и предлагает широкую номенклатуру товаров, большинство из

которых входит в нашу складскую программу и доступно к отгрузке в день обращения:

Регуляторы давления RDT

Регулирующие клапаны двухходовые TRV и трехходовые TRV-3

Электроприводы TSL и TSL-T

Модули управления TTR

Также вы можете приобрести у нас заказное оборудование: теплообменники пластинчатые ЕТ, шкафы управления

ТШУ, блочные тепловые пункты (БТП). ГК «Теплосила» имеет больше 28 лет опыта в производстве

теплообменного оборудования. У компании есть собственный технический, проектный и конструкторский отделы,

которые позволяют оперативно совершенствовать производимое оборудование и адаптировать его под современные

запросы. На предприятия компании организован полный цикл производства, а также несколько этапов контроля,

тестирование в собственной лаборатории, послепродажная техническая поддержка. Вся продукция сертифицирована

на территории Российской Федерации, а производственные процессы соответствуют требованиям системы

менеджмента качества ISO 9001. Предоставляется расширенная гарантия на оборудование до трех лет.

Коммерческий директор Александр Лой, +7 495 123-00-00 доб. 001, allo@lunda.ru