ЛУНДА: регуляторы, электроприводы и теплотехническое оборудование от ГК «Теплосила» (Минск) уже доступно для заказа

Группа компаний «Теплосила» – ведущий белорусский производитель теплотехнического оборудования для
современного теплового пункта. Она производит и предлагает широкую номенклатуру товаров, большинство из
которых входит в нашу складскую программу и доступно к отгрузке в день обращения:
Регуляторы давления RDT
Регулирующие клапаны двухходовые TRV и трехходовые TRV-3
Электроприводы TSL и TSL-T
Модули управления TTR
Также вы можете приобрести у нас заказное оборудование: теплообменники пластинчатые ЕТ, шкафы управления
ТШУ, блочные тепловые пункты (БТП). ГК «Теплосила» имеет больше 28 лет опыта в производстве
теплообменного оборудования. У компании есть собственный технический, проектный и конструкторский отделы,
которые позволяют оперативно совершенствовать производимое оборудование и адаптировать его под современные
запросы. На предприятия компании организован полный цикл производства, а также несколько этапов контроля,
тестирование в собственной лаборатории, послепродажная техническая поддержка. Вся продукция сертифицирована
на территории Российской Федерации, а производственные процессы соответствуют требованиям системы
менеджмента качества ISO 9001. Предоставляется расширенная гарантия на оборудование до трех лет.
Коммерческий директор Александр Лой, +7 495 123-00-00 доб. 001, allo@lunda.ru