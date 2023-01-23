Нефтегазовая компания SLB (бывшая Schlumberger - в нее входит Cameron - крупнейшая арматурная фирма в США) существенно расширила бизнес в России благодаря «неровным» контрактам

19 января 2023 года Reuters сообщило, что SLB (компания Schlumberger сменила название в октябре 2022 года)

расширила свой бизнес в России после начала СВО. Как было уточнено, одной из причин, по которой SLB

добивается успеха в России, стал уход с российского рынка основных конкурентов — Halliburton Co и Baker Hughes

Co. По данным агентства, конце 2022 года SLB наняла в России новых сотрудников, в том числе персонал для своих

ключевых клиентов — компаний «Газпром» и «Роснефть». В третьем квартале прошлого года подразделение SLB,

работающее в России, нарастило выручку на 25%, в том числе за счет ухода конкурентов. Reuters отмечает, что

компания не нарушает западных санкций. SLB ожидает рекордных результатов ее российского подразделения за

четвертый квартал, пишет Reuters. Крупнейшая нефтесервисная компания SLB смогла нарастить выручку в России

во время нестабильной экономической ситуации благодаря «неровным» контрактам, пролонгированным на

несколько лет вперед, сообщил РИАМО независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Ранее стало известно, что в III квартале 2022 года работающее в РФ и Центральной Азии подразделение SLB

нарастило прибыль на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Это на 12% больше показателей других

филиалов в странах Азии и Ближнего Востока и на 11% – в странах Северной Африки. Результаты российского

подразделения за IV квартал могут стать рекордными.

https://www.tek-all.ru/news/id9669-nefteservisnaya-kompaniya-slb-bivshaya-schlumberger-suschestvenno-rasshirila-biznes-v-rossii/