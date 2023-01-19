Группа ПОЛИПЛАСТИК информирует об изменениях с 01.01.2023 года в коммерческих подразделениях компании.

Торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК Урал» переименовывается в «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб», в состав
которого также вошел торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб». Территория работы «ПОЛИПЛАСТИК
УралСиб» включает Свердловскую, Тюменскую (включая ХМАО и ЯНАО), Челябинскую, Курганскую,
Оренбургскую области и Пермский край, Республику Башкортостан, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую,
Томскую области, Республику Алтай и Алтайский край. Права и обязанности Общества по отношению к
контрагентам и клиентам останутся неизменными. Получить интересующую информацию можно по телефону ООО
«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб»: 8 (343) 222-25-01. Также расширяется территория работы торгового дома
«ПОЛИПЛАСТИК Северо-Запад», включает Республику Карелию, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую,
Ленинградскую области и Санкт-Петербург. Права и обязанности Общества по отношению к контрагентам и
клиентам останутся неизменными. Получить интересующую информацию можно по телефону ООО
«ПОЛИПЛАСТИК Северо-Запад»: 8 (812) 336-54-70.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК