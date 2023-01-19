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Группа ПОЛИПЛАСТИК информирует об изменениях с 01.01.2023 года в коммерческих подразделениях компании.

19 января, 2023 28
Торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК Урал» переименовывается в «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб», в состав 
которого также вошел торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб». Территория работы «ПОЛИПЛАСТИК 
УралСиб» включает Свердловскую, Тюменскую (включая ХМАО и ЯНАО), Челябинскую, Курганскую, 
Оренбургскую области и Пермский край, Республику Башкортостан, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, 
Томскую области, Республику Алтай и Алтайский край.  Права и обязанности Общества по отношению к 
контрагентам и клиентам останутся неизменными. Получить интересующую информацию можно по телефону ООО 
«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб»: 8 (343) 222-25-01. Также расширяется территория работы торгового дома 
«ПОЛИПЛАСТИК Северо-Запад», включает Республику Карелию, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, 
Ленинградскую области и Санкт-Петербург. Права и обязанности Общества по отношению к контрагентам и 
клиентам останутся неизменными. Получить интересующую информацию можно по телефону ООО 
«ПОЛИПЛАСТИК Северо-Запад»: 8 (812) 336-54-70.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

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