ЛЗТА «Маршал» поставил партию подземных шаровых кранов DN300 для нужд компании Газпром.

Для объектов газовых комплексов Белгорода была изготовлена и поставлена партия подземных шаровых кранов с

полимерным покрытием диаметром до 300 мм. Подземные шаровые краны ТМ «Маршал» отличаются высокой

стойкостью к механическому и абразивному воздействию, а также к коррозии, высокой влажности, грунтовым

водам и т.д. Подземные шаровые краны изготавливаются их углеродистой стали 20, низколегированной

углеродистой стали 09Г2С и нержавеющей стали 08Х18Н10 (по запросу может выпускаться из нержавеющей

титаносодержащей стали 12Х18Н10Т) и соответствуют нормам климатического исполнения для умеренного (не

ниже –40°С) и холодного климата (не ниже –60°С).

Данные ЛЗТА «Маршал», 17 января