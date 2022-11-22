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Проект «ПРОРЫВ» - новое качество атомной арматуры завода ЭНЕРГОПОТОК. Отгрузки в ноябре для АЭС «Аккую»

22 ноября, 2022 23
Выполняя Контрактные обязательства, нами в ноябре 2022 года была произведена отгрузка 997 единиц клапанов 
запорных. Для АЭС «Аккую» (Турецкая Республика) – 798 штук и в рамках работы проекта «ПРОРЫВ» (АО 
«ПРОРЫВ») - 199 штук.  Проект «ПРОРЫВ» - это новое качество ядерной энергетики, разработки, создании и 
промышленной реализации замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).Цель работы в рамках проектного 
направления «ПРОРЫВ» - создание ядерно-энергетических комплексов, включающих АЭС, где основные 
требования:
 - исключение аварий на АЭС и безопасность;
 - обеспечение конкурентоспособности атомной энергетики;
 - использование новейших технологий производства.
http://zavodenergopotok.ru/news/otgruzki-v-noyabre-dlya-aes-akkuyu.html

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