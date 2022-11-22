Проект «ПРОРЫВ» - новое качество атомной арматуры завода ЭНЕРГОПОТОК. Отгрузки в ноябре для АЭС «Аккую»

Выполняя Контрактные обязательства, нами в ноябре 2022 года была произведена отгрузка 997 единиц клапанов
запорных. Для АЭС «Аккую» (Турецкая Республика) – 798 штук и в рамках работы проекта «ПРОРЫВ» (АО
«ПРОРЫВ») - 199 штук. Проект «ПРОРЫВ» - это новое качество ядерной энергетики, разработки, создании и
промышленной реализации замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).Цель работы в рамках проектного
направления «ПРОРЫВ» - создание ядерно-энергетических комплексов, включающих АЭС, где основные
требования:
- исключение аварий на АЭС и безопасность;
- обеспечение конкурентоспособности атомной энергетики;
- использование новейших технологий производства.
http://zavodenergopotok.ru/news/otgruzki-v-noyabre-dlya-aes-akkuyu.html