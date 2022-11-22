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Визит Арматурного завода АЛСО в Республику Беларусь

22 ноября, 2022 21
С 14 по 17 ноября представители предприятий Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером 
приняли участие в бизнес-миссии в Республику Беларусь. Участие представителей МСП, и завода АЛСО в 
частности, стало возможным благодаря организации данной бизнес-миссии Агентством международного 
сотрудничества Челябинской области при содействии регионального минэкономразвития. Завод АЛСО на встречах 
представлял начальник отдела продаж Илья Дьяконов. За три дня было проведено более 10 встреч с 
представителями крупнейших компаний страны, в том числе с ОАО «МАПИД», ГПО «Белэнерго» и Белорусской 
Универсальной Товарной Биржей. 
http://alsoarm.ru/index.php

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