Визит Арматурного завода АЛСО в Республику Беларусь

С 14 по 17 ноября представители предприятий Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером

приняли участие в бизнес-миссии в Республику Беларусь. Участие представителей МСП, и завода АЛСО в

частности, стало возможным благодаря организации данной бизнес-миссии Агентством международного

сотрудничества Челябинской области при содействии регионального минэкономразвития. Завод АЛСО на встречах

представлял начальник отдела продаж Илья Дьяконов. За три дня было проведено более 10 встреч с

представителями крупнейших компаний страны, в том числе с ОАО «МАПИД», ГПО «Белэнерго» и Белорусской

Универсальной Товарной Биржей.

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