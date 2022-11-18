АНОНС ТПА №6. Эффективность применения твердосмазочных покрытий MODENGY для гидроцилиндров

Производителями гидравлических приводов активно применяются антифрикционные твердосмазочные покрытия MODENGY

российской разработки. Материалы наносятся на внутренние поверхности гильз гидроцилиндров (рис. 1), на резьбовые

соединения сдвоенных гидроцилиндров (рис. 5), штоковые втулки, золотники гидрораспределителей и гидронасосов. Несмотря

на малую толщину (20±5 мкм), разделительный слой покрытий обладает устойчивостью к гидравлическим маслам,

предотвращает скачкообразное движение, максимально снижает потери на трение и ощутимо увеличивает срок службы

оборудования.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Производители и организации, эксплуатирующие гидравлические приводы, сталкиваются с проблемой появления коррозии на

внутренней поверхности гильз гидроцилиндров. Это связано с образованием конденсата в гидравлической жидкости. При работе

в условиях минусовых температур вязкость масла увеличивается, из-за чего в зоне контакта внутренней поверхности гильзы и

манжеты образуются зоны сухого трения, что негативно влияет на работоспособность узла. Износ гильзы проявляется задирами и

царапинами на ее поверхности, вследствие чего образуется «перепуск» (перетекание) гидравлической жидкости из одной камеры

в другую, что приводит к некорректной работе гидроцилиндра. Частицы выработки поверхности гильзы не всегда улавливаются

фильтрами и попадают в гидрораспределитель, что становится причиной выхода системы из строя и необходимости

дорогостоящего ремонта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

На площадке производителя промышленного оборудования были проведены испытания гидроцилиндра с покрытием Modengy

1066 на внутренней поверхности гильзы. Они осуществлялись на специальном стенде с наработкой до 10 000 циклов, что

соответствует полному сроку функционирования оборудования.

После окончания испытаний была проведена полная разборка привода. При визуальном осмотре задиры на внутренней

поверхности гильзы отсутствовали. Покрытие не отслоилось и не разрушилось.

Замер толщины покрытия после полной отработки приводом жизненного цикла показал минимальное истирание: 2-3 мкм.

Исходя из результатов испытания производителем было рекомендовано применение покрытия MODENGY 1066 на внутренних

поверхностях гильз гидроцилиндров (рис. 3).

Также успешный результат показало применение антифрикционного твердосмазочного покрытия MODENGY 1005 в резьбовых

соединениях сдвоенных (тандемных) гидроцилиндров.

Антифрикционные твердосмазочные покрытия MODENGY обладают низким коэффициентом трения, высокими несущей

способностью, антикоррозионными и противозадирными свойствами. Это позволяет успешно применять материалы в таких

тяжелонагруженных узлах, как гидроцилиндры.

Журнал ТПА №6, ноябрь 2022