Чешский завод электроприводов возвращается?! МК «Сплав» с деловым визитом посетил представитель чешского производителя электроприводов ZPA Pecky, генеральный директор «MARVEL P. I & T.s.r.o.» Йозеф Лешчишин.

Электроприводы – одни из основных комплектующих для арматуры, которую ПАО Контур (основная
производственная площадка МК «Сплав») изготавливает и поставляет для атомной, нефтегазовой и других сфер
промышленности. На предприятии налажено собственное производство электроприводов. При этом, как отмечает
коммерческий директор МК «Сплав» Юлия Пенязь, компания открыта к сотрудничеству и готова применять в своей
работе новейшие технологии и продукцию других изготовителей. В этом направлении команда Корпорации «Сплав»
ведет активную работу. В сентябре производственную площадку завода посетил генеральный директор российского
представительства компании «AUMA» Поносов Г.И., с которой «Сплав» плодотворно сотрудничает много лет. В
конце октября на предприятии побывала делегация АО «ТОМЗЭЛ», дочернего предприятия компании
«Транснефть», специализирующегося на производстве приводов для трубопроводной арматуры. В Туле на площадке
«Тулаэлектропривод», одного из ведущих российских производителей, побывал главный конструктор МК «Сплав»,
где детально ознакомился с новой линейкой электроприводов ЭП4 и возможностями ее применения для продукции.
Со всеми партнерами, отметила Юлия Пенязь, проведены продуктивные переговоры и определены векторы
дальнейшего движения к сотрудничеству.
http://mksplav.ru/blog/2022/11/11/predstavitel-cheshskogo-proizvoditelya-privodov-zpa-pecky-posetil-mk-splav/