Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Чешский завод электроприводов возвращается?! МК «Сплав» с деловым визитом посетил представитель чешского производителя электроприводов ZPA Pecky, генеральный директор «MARVEL P. I & T.s.r.o.» Йозеф Лешчишин.

18 ноября, 2022 17
Электроприводы – одни из основных комплектующих для арматуры, которую ПАО Контур (основная 
производственная площадка МК «Сплав») изготавливает и поставляет для атомной, нефтегазовой и других сфер 
промышленности. На предприятии налажено собственное производство электроприводов. При этом, как отмечает 
коммерческий директор МК «Сплав» Юлия Пенязь, компания открыта к сотрудничеству и готова применять в своей 
работе новейшие технологии и продукцию других изготовителей. В этом направлении команда Корпорации «Сплав» 
ведет активную работу. В сентябре производственную площадку завода посетил генеральный директор российского 
представительства компании «AUMA» Поносов Г.И., с которой «Сплав» плодотворно сотрудничает много лет. В 
конце октября на предприятии побывала делегация АО «ТОМЗЭЛ», дочернего предприятия компании 
«Транснефть», специализирующегося на производстве приводов для трубопроводной арматуры. В Туле на площадке 
«Тулаэлектропривод», одного из ведущих российских производителей, побывал главный конструктор МК «Сплав», 
где детально ознакомился с новой линейкой электроприводов ЭП4 и возможностями ее применения для продукции. 
Со всеми партнерами, отметила Юлия Пенязь, проведены продуктивные переговоры и определены векторы 
дальнейшего движения к сотрудничеству.
http://mksplav.ru/blog/2022/11/11/predstavitel-cheshskogo-proizvoditelya-privodov-zpa-pecky-posetil-mk-splav/

← Вернуться