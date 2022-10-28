Челябинский КОНАР установил скульптуру «Инженер» - это знак признательности всем инженерам, которые обеспечивают научно-технический прогресс.

27 октября, состоялось официальное открытие первого в Челябинске памятника инженеру. В краткой торжественной церемонии
приняли участие руководитель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко и сотрудники компании. Полутораметровая
фигура инженера, отлитая из бронзы, установлена на гранитный постамент у входа в главный административный корпус
компании, по улице Енисейской, дом 8. Проект реализован на личные средства сотрудников Промышленной группы КОНАР в
честь юбилея руководителя – Валерия Вячеславовича Бондаренко и дня рождения компании. В октябре Промышленной
группе КОНАР исполняется 31 год. Выпускник Челябинского политехнического института, почетный машиностроитель
Российской Федерации, Валерий Бондаренко приложил серьезные усилия для того, чтобы поднять авторитет и престиж
профессии инженера. Он не раз подчеркивал важность инженерного подхода в любой сфере деятельности. «Раздели сложное на
составляющие и собери в великую идею, наблюдай и корректируй, проявляй инициативу, но не изобретай велосипед», –
философия Бондаренко для его команды стала ориентиром в работе. Новый арт-объект создан по типу городской уличной
скульптуры на пешеходной Кировке. Сотрудники КОНАРа решили, что в городе трудовой доблести, известном в годы
Великой Отечественной войны под именем Танкоград, не хватало технического интеллектуала. Того, кто продумал и обеспечил
индустриальную мощь Южного Урала, и продолжает это делать сейчас. Это знак признательности не конкретному человеку,
конструктору или герою труда, а всем инженерам, которые в любые времена ведут вперед научно-технический прогресс. Их
работа может быть не заметной со стороны, но она важна.
– Мы считаем, что скульптура инженера очень уместна на территории промышленного предприятия. Хотим, чтобы именно
КОНАР и наш руководитель ассоциировались с уважением к этой профессии и в целом к инженерному подходу в любом деле, –
подчеркнул технический директор компании Евгений Бодров. Композиция создана челябинскими скульпторами Максимом
Ведерниковым и Виктором Маркунасовым и отлита в архитектурно-художественной мастерской в Каслях.
– Решили уйти от пафоса, излишней патетики. Сделали несколько эскизов. В какой-то момент пришли к пониманию: фигура
должна быть максимально реалистичной, чтобы люди смотрели и узнавали своего знакомого, коллегу по работе. Хотя
портретного сходства ни с кем нет, – отметил Максим Ведерников.
https://konar.ru/konar-ustanovil-skulpturu-inzhener/