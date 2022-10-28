Челябинский КОНАР установил скульптуру «Инженер» - это знак признательности всем инженерам, которые обеспечивают научно-технический прогресс.

27 октября, состоялось официальное открытие первого в Челябинске памятника инженеру. В краткой торжественной церемонии

приняли участие руководитель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко и сотрудники компании. Полутораметровая

фигура инженера, отлитая из бронзы, установлена на гранитный постамент у входа в главный административный корпус

компании, по улице Енисейской, дом 8. Проект реализован на личные средства сотрудников Промышленной группы КОНАР в

честь юбилея руководителя – Валерия Вячеславовича Бондаренко и дня рождения компании. В октябре Промышленной

группе КОНАР исполняется 31 год. Выпускник Челябинского политехнического института, почетный машиностроитель

Российской Федерации, Валерий Бондаренко приложил серьезные усилия для того, чтобы поднять авторитет и престиж

профессии инженера. Он не раз подчеркивал важность инженерного подхода в любой сфере деятельности. «Раздели сложное на

составляющие и собери в великую идею, наблюдай и корректируй, проявляй инициативу, но не изобретай велосипед», –

философия Бондаренко для его команды стала ориентиром в работе. Новый арт-объект создан по типу городской уличной

скульптуры на пешеходной Кировке. Сотрудники КОНАРа решили, что в городе трудовой доблести, известном в годы

Великой Отечественной войны под именем Танкоград, не хватало технического интеллектуала. Того, кто продумал и обеспечил

индустриальную мощь Южного Урала, и продолжает это делать сейчас. Это знак признательности не конкретному человеку,

конструктору или герою труда, а всем инженерам, которые в любые времена ведут вперед научно-технический прогресс. Их

работа может быть не заметной со стороны, но она важна.

– Мы считаем, что скульптура инженера очень уместна на территории промышленного предприятия. Хотим, чтобы именно

КОНАР и наш руководитель ассоциировались с уважением к этой профессии и в целом к инженерному подходу в любом деле, –

подчеркнул технический директор компании Евгений Бодров. Композиция создана челябинскими скульпторами Максимом

Ведерниковым и Виктором Маркунасовым и отлита в архитектурно-художественной мастерской в Каслях.

– Решили уйти от пафоса, излишней патетики. Сделали несколько эскизов. В какой-то момент пришли к пониманию: фигура

должна быть максимально реалистичной, чтобы люди смотрели и узнавали своего знакомого, коллегу по работе. Хотя

портретного сходства ни с кем нет, – отметил Максим Ведерников.

https://konar.ru/konar-ustanovil-skulpturu-inzhener/