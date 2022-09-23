РЕМОНТ. Концерн "Алмаз-Антей" начал выполнять работы по ремонту запорной арматуры для топливно-энергетического комплекса (ТАСС, 22.09.2022)

На Нижегородском заводе 70-летия Победы (входит в концерн "Алмаз-Антей") начали выполнять работы по ремонту запорной арматуры для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на фоне ухода с рынка иностранных компаний. Об этом сообщил заместитель гендиректора холдинга "Алмаз-Антей" Александр Ведров на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени. "Раньше по гарантии ремонты производились за границей. Мы договорились, и наш "Нижегородский завод 70-летия Победы" начал работы по ремонту запорно-регулирующей арматуры",— сказал Александр Ведров (цитата по ТАСС).

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